СК объявил о задержании людей, которые переправляли белорусов в Литву.

Следственный комитет расследует уголовное дело о незаконном пересечении белорусской границы. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По данным СК, «ряд лиц, объединившись в устойчивую группу» как минимум восемь последних месяцев переправляли белорусских граждан на территорию Литвы. Сообщается, что одним из организаторов и руководителей группы является постоянно живущая в Литве гражданка Беларуси Наталья Колегова, руководитель организации «Дапамога».

Следственный комитет пишет, что задержаны участники группы, которые действовали на территории Беларуси, в том числе непосредственно доставляли людей‌ к границе.

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