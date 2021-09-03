Минская милиция начала патрулировать город на «Сигвеях».

Сегодня наряд милиции, который осуществляет патрулирование в районе Парка Челюскинцев, вышел в город на «Сегвеях» - это двухколесный электрический гироскурер.

- Руководство ГУВД Мингорисполкома рассматривает возможность введения «Сегвеев» в работу сотрудников, занятых патрулированием улиц города, сообщат телеграм-канал минской милиции

А еще милиция правила езды на гироскутерах:

- Нужно выбирать подходящую площадку для катания и использовать защитную экипировку;

- Придерживаться безопасной скорости, останавливаться плавно и аккуратно;

- Сохранять безопасную дистанцию до людей, объектов, предметов во избежание столкновений и несчастных случаев.

На скутерах нельзя ездить по проезжей части, кататься пьяным, пользоваться смартфоном во время движения. Правда, официально такие запреты нигде не прописаны.

Напомним, на прошлых выходных такой необычный вид транспорта испытал президент Беларуси Александр Лукашенко. Модель, которая у Лукашенко стоит 6700$.

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