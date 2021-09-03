Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 сентября 2021 года: рекорд числа заражений с начала года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Telegram-канал Минздрава опубликовал свежую статистику по коронавирусу в Беларуси на 2 сентября. Согласно этим данным за сутки в Беларуси зарегистрированы - 1950 пациентов с COVID-19, это рекорд с 14 января. Выписаны - 1547 пациентов.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 487.017 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 479.229 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3.814 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 20.201 тест. Всего в стране проведено 7.859.365 тестов.

Также сообщается о количестве прививок: более 1,67 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,38 млн человек прошли полный курс вакцинации.Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

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