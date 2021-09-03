В Чернобыльской зоне белорусы снова ищут нефть.

За последние три года в Беларуси объем сейсморазведочных работ в формате 3D утроился – до 1200 квадратных километров. Увеличились работы в центральной зоне Припятского прогиба. Как результат, за последние пять лет здесь открыто 8 новых месторождений. Геологоразведчики изучают и южную часть Припятского прогиба, откуда пришлось уйти после Чернобыльской катастрофы, пишет новостной портал Neft.by, который принадлежит «Белоруснефти».

Одной из самых привлекательных для геологов территорий стала южная структурно-тектоническая зона. Это – Хойникский, Ельский, Брагинский, Наровлянский, Петриковский и Лельчицкий районы.

В южной части до 80-х годов было пробурено 156 скважин. Тогда результаты показали высокий потенциал межсолевых и подсолевых отложений. Глубина – до 5 километров. Однако Чернобыльская авария поставила крест на тех планах.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

СК попросил Мининформ ограничить доступ к некоторым интернет-ресурсам в Беларуси. К примеру, в ходе следствия также обнаружены два YouTube-канала, на которых размещены сведения о способах изготовления огнестрельного оружия

«Где ребята теряются?»: Лукашенко заявил, что в Беларуси все прекрасно с физкультурой, а вот большого спорта нет. Президент добавил, что «государство всегда окажет поддержку и поможет, но нужен результат»

КГБ включил Ольгу Карач в список лиц, причастных к террористической деятельности. Ранее интернет-ресурсы организации, которой она руководит, были запрещены в Беларуси

Похолодание и даже заморозки: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в выходные 4 и 5 сентября. Республика окажется под влиянием холодного скандинавского антициклона

Лукашенко: «Смотреть на то убожество, которое демонстрирует белорусский футбол, просто недопустимо». Президент добавил, что уже задал вопрос главе федерации: зачем вообще выпустили молодежную команду на поле [видео]

Фотофакт. Лукашенко в модном спортивном луке и кедах приехал на открытие стадиона «Динамо-Юни» в Минске. На внешний вид президента обратил внимание телеграм-канал «Пул Первого»