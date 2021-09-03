ДТП под Минском – женщину и ребенка доставали из салона спасатели. Фото: МЧС

Недалеко от поселка Сухорукие под Минском случилось ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии в легковушке зажало женщину и ребенка, потребовалась помощь спасателей, сообщили в МЧС.

К моменту прибытия спасателей ребенок находился без сознания с зажатыми передним сиденьем ногами, женщина-водитель оказалась зажатой между рулем и сиденьем, а дверь не открывалась из-за сильной деформации.

— При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента мы разжали дверь, перерезали стойку двери и петли крепления, что позволило эвакуировать женщину из автомобиля, — рассказали в МЧС.

Женщину и ребенка госпитализировали с травмами различной степени тяжести, водитель грузовика не пострадал.

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