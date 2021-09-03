Восьмиклассник умер в гомельской школе прямо на перемене

В Гомеле подросток умер на школьной перемене. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О трагедии, которая произошла в одной из школ Гомеля, проинформировало БелТА в пятницу, 3 сентября, со ссылкой на официальную информацию, предоставленную пресс-службой облисполкома.

Сообщается, что в одной из школ Гомеля на перемене скончался школьник 8 класса. Пока известны лишь некоторые детали трагедии. Так уточняется, что на перемене между уроками подросток играл в смартфоне, и ему внезапно стало плохо.

- Медсестру позвали немедленно, а она уже позвонила в скорую помощь. Ребенка реанимировали, реанимационные действия длились 45 минут. К сожалению, спасти школьника не удалось, - прокомментировали в областном исполкоме.

Причину смерти ребенка установит следствие, назначен ряд экспертиз.

- Выражаем глубокие соболезнования семье, - добавили в пресс-службе.

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