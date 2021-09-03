В Калинковичах подростка задержали за наркотики. А потом привели в лицей и отчитали перед другими учащимися

В Калинковичах подростка задержали за наркотики. Фото: «Калинковичские новости»
17-летний учащийся Калинковичского аграрно-технического лицея вместе с 18-летним другом распространяли наркотики. Силовики решили показать младшего подростка другим учащимся лицея и под руки привели его в актовый зал, передают «Калинковичские новости».
В актовом зале прокурор рассказал о прошлой судимости парня, спросил, употребляет ли тот наркотики и признает ли свою вину.
Парней задержали и поместили в СИЗО. Им грозит от 10 до 20 лет заключения (ч. 4 ст.). 328 УК).
Недавно по такой же статье задержали двух 15-летних школьниц в Минске.
Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Дзержинском районе задержали семеро минчан, которые разрисовали 82 тюка с соломой. Возбуждено уголовное дело
Среди задержанных – индивидуальные предприниматели и матери несовершеннолетних детей (подробности).
Минская милиция начала патрулировать город на «Сегвеях»
А на прошлой неделе этот необычный вид транспорта испытал Лукашенко (подробности).