В Калинковичах подростка задержали за наркотики. А потом привели в лицей и отчитали перед другими учащимися

В Калинковичах подростка задержали за наркотики. Фото: «Калинковичские новости»

17-летний учащийся Калинковичского аграрно-технического лицея вместе с 18-летним другом распространяли наркотики. Силовики решили показать младшего подростка другим учащимся лицея и под руки привели его в актовый зал, передают «Калинковичские новости».

В актовом зале прокурор рассказал о прошлой судимости парня, спросил, употребляет ли тот наркотики и признает ли свою вину.

Парней задержали и поместили в СИЗО. Им грозит от 10 до 20 лет заключения (ч. 4 ст.). 328 УК).

Недавно по такой же статье задержали двух 15-летних школьниц в Минске.

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