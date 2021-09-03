В Кировском районе женщина с психическим расстройством убила отца и прятала тело в подвале. 11 лет назад она зарубила свою мать

Женщина, которая 11 лет назад зарубила топором мать, убила отца. Фото: Следственный комитет, ГКСЭ.

В Могилевском областном суде будут рассматривать дело 31-летней женщины из деревни Столпище Кировского района. Как рассказали в службе информации прокуратуры Могилевской области, женщину обвиняют в том, что она с особой жестокостью убила своего престарелого отца.

Трагедия случилась 10 апреля. Вместе с отцом женщина пила алкоголь, они поссорились, и дочь избила отца. Женщина била пенсионера руками, ногами, деревянной палкой, на которую тот опирался при ходьбе и топором. Когда женщина поняла, что отец мертв, спрятала его тело в подвале.

Женщина в момент совершения преступления страдала психическим расстройством, но эксперты установили, что она понимала, что делает. Одиннадцать лет назад, в ноябре 2010 года, она была осуждена за убийство своей матери. Мать женщина зарубила топором.

-Женщина неоднократно привлекалась к административной и уголовной ответственности, не работала, состояла на профилактических учетах, - рассказали в прокуратуре.

Сейчас она находится под стражей и останется под стражей до суда.

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