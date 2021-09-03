Названа фирма кедов, в которых Лукашенко открывал стадион в Минске: увы, они не белорусские

На открытие минского стадиона «Динамо-Юни» Лукашенко выбрал спортивный лук и кеды. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

«Комсомолка» ранее сообщала о том, что в пятницу, 3 сентября, Александр Лукашенко в модном спортивном луке и кедах приехал на открытие стадиона «Динамо-Юни» в Минске.

Также телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента, сакцентировал внимание на обуви Александра Лукашенко. И рассказал позже подробнее о том, кеды какой фирмы предпочитает носить Лукашенко.

Лукашенко был в кедах фирмы Nike. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Оказалось, что для модного спортивного лука он выбрал обувь не белорусского производства, а модель «Аir Force 1» фирмы Nike. К слову, именно данная модель является старожилом и «золотой антилопой» найков. Модель продается более 35 лет подряд и до сих пор остается самой популярной, пишет модный ресурс sneakerhead.ru. Для любителей качественной брендовой обуви модель «Аir Force 1» можно назвать бюджетным вариантом, стоимость ее около 90 долларов или примерно 225 белорусских рублей за мужскую пару.

Кроме того, «Пул Первого» почеркнул «военизированность» этой модели кедов.

- Форсит в найках «Аir Force 1». И тут у главнокомандующего номер один! Ну а как Air Force переводится, вы в курсе, - пишет «Пул Первого» (орфография и пунктуация сохранены - Прим.).

В переводе с английского «аir force» - это военно-воздушные силы.

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