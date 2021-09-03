До конца года в Беларуси появятся советы пожилых граждан: вот кто туда войдет, и что они будут решать

Советы пожилых граждан появятся в Беларуси до конца года. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что до конца 2021-го года в Беларуси должны быть созданы так называемые советы пожилых граждан. Узнали, кто туда войдет, и чем эти советы будут заниматься?

Так создаются советы пожилых граждан в рамках реализации нацстратегии «Активное долголетие - 2030», которую координирует Минтруда. Главное - обеспечить максимальную вовлеченность пожилых белорусов в общественную жизнь, создать условия для реализации потенциала белорусских пенсионеров.

Работу по созданию этих советов пожилых граждан ведут местные исполкомы и распорядительные органы. Они должны обеспечить участие пожилых белорусов в «решении вопросов, затрагивающих их интересы».

Уже также утверждено примерное положение о советах пожилых граждан. Сообщается, что советы будут постоянно действующими консультативно-совещательными органами.

Также описано, что заниматься советы будут в основном содействием местным властям в вопросах:

- благоустройства жилых домов и территорий;

- улучшения качества и доступности соцуслуг и медпомощи;

- сохранения культурных ценностей, национальных обычаев и традиций;

- создания условий для активного занятия физкультурой и спортом;

- организации досуга, культмассовых мероприятий, в том числе, проведения праздников деревни, улицы и даже двора.

Уже в примерном положении советы пожилых наделяются правом вносить предложения в местные и исполнительные и распорядительные органы предложения по решению и других важных вопросов жизнедеятельности пенсионеров с учетом каждой конкретной ситуации.

- В состав советов пожилых граждан входят бывшие депутаты, руководители госорганов, предприятий или организаций, представители органов территориального общественного самоуправления, общественных объединений, пожилые граждане, - уточнили в Минтруда.

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