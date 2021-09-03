Кардиохирурги в Беларуси освоили новую методику лечения детей с пороком сердца

Белорусские медики освоили новую методику помощи детям с пороком сердца. Фото: МАКОВЕЕВА Светлана.

Белорусские кардиохирурги, работающие с детьми, освоили новую методику оперирования детей, страдающих пороком сердца. Теперь они могут помочь детям, у которых после нескольких этапов коррекции порока сердца возникает состояние, называемое белок теряющая энтеропатия. Дети, у которых оно возникает, теряют лимфатическую жидкость – она начинает истекать в зону кишечника. Чтобы компенсировать это состояние, детям приходится пить много препаратов, прием которых тяжело переносится организмом.

Как рассказал заведующий рентгеноперационной РНПЦ детской хирургии Павел Черноглаз, американские коллеги предложили белорусским детским кардиохиругам уникальную методику. Она позволяет найти место, откуда жидкость уходит в кишечник, и заблокировать его при помощи биологического медицинского клея. Операция продолжается от двух до шести часов.

По словам Павла Черноглаза, белорусские детские кардиохирурги познакомились с новой методикой и освоили ее в ходе мастер-класса, который провели для них американские медики. По новой методике за неделю прооперировали уже пятерых подростков 11-16 лет.

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