Крупнейший интернет-магазин в мире перестанет доставлять в Беларусь: вот причина

Asos из-за санкций Евросоюза больше не доставляет заказы в Беларусь. Фото: industriall-union.org

Британский онлайн-магазин одежды и косметики Asos (Эйсос) больше не доставляет заказы в Беларусь, сообщает Citydog.

Причина того, что Asos перестал доставлять заказы в Беларусь стали санкции Евросоюза. Об этом проинформировали в службе техподдержки сайта онлайн-магазина.

То, что ASOS больше не доставляет в нашу страну, заметили многие пользователи, которые пытались сделать заказ, выбирая Беларусь, как страну для доставки. Отмечается, что сервис приостановил поставки в республику.

В техподдержке Asos объяснили, почему больше не доставляют в Беларусь заказы. Фото: Citydog

На сайте попытка заказа в Беларусь комментируется автоматической плашкой: «Sorry, the delivery options are currently unavailable» - «Извините, в настоящее время вариант доставки недоступен».

В службе поддержки прокомментировали ситуацию.

- В связи с санкциями ЕС мы больше не можем доставлять заказы в Беларусь, к сожалению, - так ответили на запрос Citydog.

