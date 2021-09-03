Новый максимум заражения коронавирусом в мире: 20 млн человек за август

В августе коронавирусом в мире заразились 20 миллионов человек, умерли около 300 тысяч пациентов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В течение августа по всему миру коронавирусом заразились 20 миллионов человек, констатировал ТАСС. Это максимальные цифры инфицирования с апреля 2021-го года.

Так по подсчетам ТАСС за август количество подтвержденных случаев коронавируса увеличилось примерно на 20 миллионов, это на 4,5 миллиона больше данных за июль. За последние месяцы показатель выше августовского был только лишь в апреле - 22 миллиона инфицированных по всему миру.

Вместе с заболеваемостью растут и данные смертности от коронавируса. В июле в мире скончались около 265 тысяч человек с подтвержденным «ковидом», а в августе зафиксировано уже около 300 тысяч смертей.

На данный момент эпицентрами пандемии COVID-19 являются Северная Америка и Азия. Также в середине и конце лета фиксировались серьезные вспышки заболеваемости «ковидом» и в некоторых странах Западной Европы. Сейчас в начале осени в этих регионах ситуация улучшилась, но при этом стало хуже в Восточной Европе, власти говорят о начале четвертой волны пандемии.

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