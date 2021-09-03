В Беларуси разрешили поднять цены на мясо, до 23 сентября ценники могут измениться

До 23 сентября цены на мясо в Беларуси вырастут почти на пять процентов к февральским. Готовимся! Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси отпустили цены на мясо, но не совсем. Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине согласовала повышение цен на мясо и мясопродукты, пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение на сайте министерства антимонопольного регулирования и торговли. Ведомство опубликовало информацию в пятницу, 3 сентября.

"В целях компенсации роста затрат на сырье и материальные ресурсы комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при совете министров Республики Беларусь согласовано повышение цен на мясо и мясопродукты, включенные в перечень социально значимых товаров", - цитирует агентство сообщение министерства.

Цены на мясо могут повышать юридические лица всех форм собственности, а также индивидуальные предприниматели. Есть нюанс: цены на мясо и мясопродукты могут подняться не более, чем на 4,9 процента по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года и сделать это субъекты хозяйствования должны до 23 сентября 2021 года.

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