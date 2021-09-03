Пенсионерку из Бреста приговорили к 3 годам «домашней химии», но задержали в зале суда за видеосъемку

Брестскую активистку Елену Гнаук приговорили к трем годам ограничения свободы. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Стало известно о том, что в Бресте к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа приговорили пенсионерку-активистку, которую раньше уже судили за «хороводное дело». Подробности сообщило БелаПАН.

Так сообщается, что 64-летнюю брестчанку Елену Гнаук осудили по «хороводному делу» в мае 2021-го года и приговорили к 2 годам «домашней химии».

А 2 сентября Гнаук снова предстала перед судом по обвинению в оскорблении президента (ч.1 ст.368 УК РБ). В материалах уголовного дела указывается, что обвиняемая пенсионерка во время допроса на суде 20 апреля 2021-го года произнесла фразу, оскорбившую Александра Лукашенко. Женщина свою вину не признала и потребовала лингвистическую экспертизу. Судом ее ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении независимой лингвистической экспертизы были отклонены.

А 3 сентября Елене Гнаук был вынесен обвинительный приговор. Пенсионерка с учетом двух лет ограничения свободы по «хороводному делу» суммарно получила 3 года «домашней химии».

Также правозащитники сообщили, что Гнаук задержали в зале суда за видеосъемку во время оглашения приговора. Предварительно сообщается, что ее доставили в Ленинский РОВД Бреста.

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