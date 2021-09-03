«Такое количество вкусняшек!». Ольга Бузова похвасталась белорусской колбасой

Ольга Бузова хвастается белорусской колбасой. Фото: кадр из видео на странице певицы в Инстаграм.

Певица Ольга Бузова, которая участвовала в съемках белорусского проекта «Х-Фактор», выложила на своей страничке в Инстаграм признание в любви к белорусской колбасе. Бузова на видео демонстрирует небольшие свертки с разными сортами колбасы.

-Хотя я уехали из Минска, но мой Минск всегда со мной. Колбаса белорусская, самая вкусная в мире, тоже наконец-таки у меня! – говорит певица, хвастаясь белорусскими гостинцами.

Колбасы, которыми хвалится Бузова, упакованы так, что не видно, продукция какого белорусского производителя произвела на нее такое впечатление. Ольга Бузова рассказала, что «такое количество вкусняшек» ей подарил Руслан Алехно.

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