Единый день голосования: в парламенте предложили совместить выборы в Беларуси

В Беларуси обсуждают введение единого дня голосования.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В белорусском парламенте на обсуждение вынесли вопрос введения в Беларуси единого дня голосования, информирует ОНТ.
Так в Палате представителей в рамках обсуждения подготовки закона «Об изменении Конституции» была поднята тема совмещения выборов в Палату представителей и местные Советы депутатов и введения единого дня голосования.
Напомним, в первом чтении законопроект был уже принят в конце июня. Сейчас его обсуждают и дорабатывают, чтобы было выполнено главное предназначение - упорядочение электоральных кампаний.
В парламенте подчеркнули, что в Беларуси выборы на различных уровнях проходят чуть ли не каждый год.
- Это держит общество в политическом напряжении. Кроме того, фиксированная дата голосования позволит кандидатам в депутаты спокойно и заблаговременно готовиться к кампании, - поясняется в сообщении.
Если в Беларуси все-таки будет определен единый день голосования, то это не станет каким-то прецедентом, так как совмещение выборов на разном уровне встречается в международной практике. Среди преимуществ таких электоральных кампаний: простота организации, меньшая затратность.
Законопроект в ближайшее время должен пройти второе чтение. А принят он может быть уже на осенней сессии белорусского парламента.
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