Мужчина из Гродно взял в пяти банках кредиты на 59 тысяч и отдал мошенникам: они представились милиционерами

Мужчина набрал кредитов и отдал все деньги мошенникам. Обманули по классической схеме. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Аферисты убедили молодого гродненца, что он должен совершить определенные манипуляции со своим банковским счетом. В результате мужчина лишился 59 тысяч рублей. Историю рассказали в Октябрьском РУВД Гродно.

Молодому человеку позвонил человек, представившийся сотрудником безопасности банка и сказал, что на его имя кто-то оформил кредит. Звонивший предложил схему отмены кредита: взять новые кредиты в пяти разных банках и перевести все деньги на новый счет. Мошеннику удалось убедить гродненца, что это законная действующая схема и в результате все деньги вернутся на его счет.

После звонка от «сотрудника банка» мужчине позвонил еще один человек, который представился сотрудником милиции и сказал, что тот должен выполнить указания «сотрудника банка». Мужчина взял кредиты на 59 тысяч рублей и перевел все деньги на счет, который ему указали мошенники.

Сотрудники банков и сотрудники органов внутренних дел Республики Беларусь не связываются по мобильному телефону с гражданами и не просят оформлять кредиты по телефону. Будьте бдительны! При возникновении подобных ситуаций сразу же обращайтесь в банк для уточнения информации и в органы внутренних дел по месту жительства, - советуют в Гродненском УВД.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

СК объявил о задержании людей, которые переправляли белорусов в Литву

По версии следствия, к этому причастна руководитель организации «Дапамога» Наталья Колегова. ПОДРОБНОСТИ.

Пенсионерка развела знакомых на 40 тысяч рублей, а азартный игроман проиграл почти 700 тысяч: как мошенники разводили белорусов в августе – топ-5 случаев

Доверчивые белорусы продолжают отвечать на звонки мошенников в мессенджерах, оформляют кредиты ради спецопераций, покупают товары в рассрочки для знакомых и «инвестируют» в бизнес случайных людей. ПОДРОБНОСТИ.

В Кировском районе женщина с психическим расстройством убила отца и прятала тело в подвале. 11 лет назад она зарубила свою мать

Женщина не работала, пила, много раз попадала под административные и уголовные статьи. ПОДРОБНОСТИ.