Разработан метод быстрой оценки клеточного иммунитета против коронавируса Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сингапурские ученые предложили простую и недорогую технологию оценки уровня иммунного ответа Т-клеток на SARS-CoV-2 на основе измерения количества цитокинов, выработанных при введении спайкового белка коронавируса вакцинированным или переболевшим. Результаты исследования приводит РИА Новости.

Эти клетки наряду с антителами играют жизненно важную роль в защите организма от инфекционных заболеваний, но их гораздо сложнее обнаружить и измерить. Прямые методы замера количества специфических к SARS-CoV-2 Т-клеток в крови трудоемкие и дорогостоящие.

– Это открытие позволит быстро внедрить по всему миру отслеживание активности Т-клеток. Уровень антител против SARS-CoV-2 в образцах крови не всегда коррелирует с ответом Т-клеток, а с помощью этого экспресс-теста, не требующего специального или дорогостоящего оборудования, мы можем в одном анализе определить корреляты защиты, обеспечиваемой как Т-клетками, так и антителами. Это очень важно для разработки вакцин против COVID-19 и оценки их эффективности, — говорит руководитель исследования профессор Антонио Бертолетти (Antonio Bertoletti) из Медицинской школы Duke-NUS.

Главная идея метода заключается в том, что уровень цитокинов коррелирует с количеством Т-клеток, при этом их намного легче обнаружить и измерить. Аналогичный подход, называемый анализом высвобождения цитокинов, уже используют для оценки клеточного иммунитета, например, при туберкулезе.

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