Лукашенко поприветствовал участников Дня белорусской письменности. Фото: пресс-служба президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие гостям и участникам Дня белорусской письменности, сообщили в пресс-службе президента.

Фестиваль, приуроченный к Году народного единства, проходит в Копыле Минского района 4-5 сентября.

– Правдивое, ответственное и честное родное слово - залог консолидации общества, на фундаменте которого мы сможем и в дальнейшем успешно строить независимую, сильную и процветающую страну, – отметил Лукашенко.

Как отмечается в приветствии Лукашенко, на Копыльской земле родились многие известные деятели Беларуси. Юбилеи Максима Богдановича, Ивана Шамякина, Кондрата Крапивы, Ивана Мележа и других белорусских писателей и поэтов будут отмечаться во время форума. Их творчество является неисчерпаемым источником национальной гордости, сказано в приветствии.

Благодаря известным белорусским классикам и новому поколению талантливой и патриотической молодежи в стране сберегают историческую память белорусского народа, добавил Лукашенко.

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