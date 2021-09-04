В Беларуси запретили продавать некоторые виды стиральных порошков немецкого и польского производства. Фото: Pexels

Комитет госконтроля проверил качество и безопасность импортных стиральных порошков и гелей на территории Брестской области, в результате 15 видов продукции были признаны специалистами, как не соответствующими требованиям по качеству и безопасности продукции. Об этом сообщили в КГК.

Речь идет о несоблюдении ГОСТ «Средства для стирки. Общие технические условия», уточнили в ведомстве.

– Все реализуемые на территории республики стиральные порошки, гели, пасты, таблетки должны соответствовать требованиям госстандартов по показателям пенообразующей и моющей способности. В частности, для порошков показатель моющей способности установлен не ниже 85%, для гелей – 60%, – сообщили в КГК.

Нарекания экспертов госконтроля вызвали немецкие гели Herr Klee C.G. Сolor, Herr Klee C.G. Universal – их моющая способность оказалась в 2 раза ниже нормативного значения.

Моющая способность 6 наименований чешских, немецких и польских порошков (Zico Universal, Zico Сolor, Purox Color, Robeta «Горный цветок», Waschemeister Universal, Alpix Color) составила 51,2-80,5%, а польских порошков Gaska Uniwersalny и Gaska do Koloru – всего лишь 5% и 8% соответственно.

По результатам проверок были отменены ранее выданные документы на соответствие этих стиральных порошков и гелей были отменены, веден запрет на их ввоз и реализацию в Республике Беларусь.

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