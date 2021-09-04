В Беларуси начался сезон охоты на рябчика и серую куропатку. Фото: Priroda.ru

Сезон охоты на рябчика и серую куропатку открывается в Беларуси, об этом сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

Сезон начинается 4 сентября и продлится до 12 декабря, рассказали в организации.

– Охотиться на этих птиц можно будет без ограничений по полу и возрасту, однако только в светлое время суток. Разрешенные орудия охоты: гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью. Можно использовать охотничьих собак: легавых, спаниелей, ретриверов, а также ловчих птиц. Способы охоты – ружейный из засады, с подхода, безружейный, – проинформировали в БООР.

В сентябре также разрешена охота на бобра, выдру, кабана, волка, лисицу, шакала, серую ворону, сороку, енотовидную собаку, баклана, серую и белую большую цапель, водоплавающую и болотную дичь, вальдшнепа, вяхиря, сизого голубя, перепела, фазана.

С 18 сентября разрешена охота на гусей. Сезон охоты на самца косули, лося и оленя продлится до 30 сентября.

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