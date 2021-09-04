Заморозки ожидаются в некоторых районах Беларуси ночью 5 сентября. Фото: Pixabay

Ночью 5 сентября в некоторых районах Беларуси ожидаются заморозки, об этом рассказали в Белгидромете.

Днем в воскресенье ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер прогнозируется северный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, местами заморозки до нуля и 3 градусов ниже нуля, днем воздух прогреется до 11-17 градусов тепла.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сильная гроза обрушилась на Бобруйск 19 июля: в МЧС рассказали о последствиях непогоды

Порывы ветра достигали 15 м/с, он валил деревья в городе (подробности).

Град 2,5 сантиметра, поваленное дерево, затопленные улицы, машины под коврами – пока вся Беларусь изнывает от жары, на Гродно обрушился ливень

Смотрите много фото о последствиях непогоды в Гродно (подробности).