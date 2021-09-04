30%-процентная потеря функции почек в течение года: ученые предупредили об еще одном последствии COVID-19 Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Органы людей, переболевших коронавирусной инфекцией, могут «стареть» на десятилетия, предупредили ученые. Об этом пишет The New York Times.

По словам специалистов, у 30-40 летнего здорового взрослого человека потеря функции почек составляет около одного процента в год. Серьезные инфекции могут привести к более сильному или даже необратимому урону для этого органа, либо к хроническому заболеванию.

– Новое исследование показало, что у 4757 выживших после коронавируса произошла 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. Это эквивалентно старению органа на 30 лет, — сказал один из авторов труда доктор Зияд Аль-Али.

Врачи отметили, что не знают точно, почему именно почки сильно страдают из-за COVID-19. Они предположили, что этот орган может быть особенно чувствительным к различным воспалительным процессам в организме либо к активизации иммунной системы. Кроме того, функцию почек могут нарушать проблемы со свертываемостью крови, подытожили они.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Разработан метод быстрой оценки клеточного иммунитета против коронавируса

Идея метода заключается в том, что уровень цитокинов коррелирует с количеством Т-клеток, при этом их намного легче обнаружить и измерить (подробности).

Новая мутация - раз в неделю: ученые признали, что коронавирус мутирует на 50% быстрее, но говорят, это даже хорошо

Вот почему появление все новых мутаций коронавирусной работает против COVID-19 (подробности).

Эксперт перечислила нетипичные симптомы при коронавирусе

Эти признаки часто наслаиваются на сопутствующие заболевания (подробности).