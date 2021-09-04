Картину с изображением Лукашенко с автоматом разместили во Дворце независимости. Фото: БелТА

Во Дворце Независимости выставили подаренную президенту Беларуси Александру Лукашенко картину, о которой он рассказал 1 сентября во время общения с журналистами, пишет БелТА.

Первыми, кто увидел подарок, стали жители агрогородка Тихиничи Рогачевского района Гомельской области, прибывшие на экскурсию во Дворец Независимости 4 сентября.

– Вы фактически первые, кто видит этот экспонат. Ее нарисовала без какого-либо заказа по собственному велению души дочка одного из сотрудников Службы безопасности президента, – рассказала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, которая проводила экскурсию.

Она отметила, что художница около полугода работала над этой картиной, которую в итоге было решено преподнести в подарок Лукашенко, тот, в свою очередь поручил разместить ее во Дворце Независимости.

Отвечая на вопросы журналистов 1 сентября, глава государства подчеркнул, что самые ценные для него те подарки, которые сделаны собственными руками.

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