Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 сентября 2021 года: +1946 новых случаев и 12 смертей

Статистика по коронавирусу в Беларуси на 4 сентября 2021 года Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Telegram-канал Минздрава опубликовал свежую статистику по коронавирусу в Беларуси на 4 сентября. За сутки было выявлено 1946 пациентов с положительным тестом на COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 488 963 человека.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1 765 пациентов.

Всего в Беларуси по состоянию на 4 сентября коронавирусной инфекцией переболели уже 480 994 пациентов.

– Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 12 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 3 826 пациентов, – рассказали в Минздраве.

В ведомстве отметили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего с начала пандемии их было проведено 7 миллионов 879 тысяч 147. За минувшие сутки выполнено 19 782 теста.

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