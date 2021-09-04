Звезда Паралимпиады пловец Игорь Бокий по призовым может стать миллионером

Бокий - триумфатор Токио-2020. Фото: noc.by

4 сентября Игорь Бокий вернулся в Минск с Паралимпиады в Токио-2020. В Японии он стал триумфатором на пяти дистанциях и только 100-метровка брассом Игорю не покорилась (5-е место).

Наш пловец уже почти десять лет доминирует в паралимпийском бассейне. На Паралимпиаде в Лондоне-2012 он завоевал 6 медалей (5 золотых и 1 серебряную), а в Рио-2016 – 7 (6 золотых и 1 бронзовую). Плюс 5 золотых в Токио-2020 и получится 18 медалей, из которых 16 золотых! Феноменальное достижение.

В Токио-2020 больше завоевал только украинский пловец Максим Крипак – 7 медалей (пять золотых).

«Мы приехали в Токио за неделю до старта и спустя два дня у нас два человека сдали положительные тесты, мы уже подумали, что могут и всю команду закрыть. Пришлось каждый день сдавать ПЦР-тесты, поэтому все было достаточно напряженно", - цитирует Бокия БелТА.

Но, после первой победы в Токио, волнение, по словам Игоря, уже не мешало: "Я вспомнил, что это далеко не первые мои старты и все вошло в привычную колею".

Игорю только 27 лет и сдавать позиции он не намерен:

«В дальнейшем планирую продолжить выступление, силы еще есть, так что буду стараться на каждом турнире выступать как можно лучше, стремиться достичь своего максимума», - сказало он.

За Игоря можно порадоваться и в финансовой плане. За пять золотых медалей государство выплатит ему премию соответствующую примерно 231 тысячи долларов. Золото оценивается в 4 тысячи базовых величин (116 тысяч рублей или около 46,2 тысяч долларов).

За предыдущие Олимпиады его призовые составили 600 тысяч долларов. В сумме – 831 тысяча. До миллиона, если учесть мастерство и возможности Игоря, он может добраться уже через три года на Паралимпиаде в Париже-2024. Чего ему от души и желаем.

Напомним, что ранее больше всех призовыми (если учитывать только Олимпиады и Паралимпиады) заработала Дарья Домрачева – 705 тысяч долларов.

Паралимпиада в Токио-2020 закончится 5 сентября. У нашей сборной в копилке 7 медалей (5+1+1). Это 25-е место в командном зачете.

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