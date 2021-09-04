В Беларуси изменены условия получения пенсий за особые заслуги. Вот кто может их лишиться/ Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси помимо пенсий по возрасту, инвалидности и за выслугу лет также есть пенсии за особые заслуги. Их выдают в соответствии с постановлением «Об утверждении Положения о пенсиях за особые заслуги перед Республикой Беларусь». Совет Министров внес изменение в положение – теперь данной пенсии будут лишать за вред государственным интересам. На Национальном правовом интернет-портале Беларуси 3 сентября было опубликовано постановление Совета министров, которое регулирует условия получения пенсий за особые заслуги.

Так, данных выплат можно лишиться в случаях «совершения гражданином, получающим пенсию за особые заслуги, преступления, деяния, наносящего вред государственным интересам, национальной безопасности, лишения его государственных наград, …, установления недостоверных или необоснованных данных, на основании которых была установлена эта пенсия». Новшества вступают в силу после официального опубликования документа, то есть с 3 сентября. Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

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