Фотофакт: проспект Независимости в Минске стал пешеходным

Проспект Независимости в Минске стал пешеходным. Фото читателя kp.by.

В субботу, 4 сентября, минчане с удивлением обнаружили, что главный проспект столицы – Независимости – стал пешеходным – по крайней мере от площади Победы до цирка. И незамедлительно этом воспользовались -стали гулять прямо посередине проспекта. Однако это явление временное – на проспекте Независимости решили положить новый асфальт. Когда работы завершатся – по проспекту снова пустят транспорт.

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