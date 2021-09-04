Как так вышло? В Минске женщина застряла головой в лестничных перилах

В Минске женщина застряла головой в лестничных перилах. Фото: МЧС РБ.

Вечером 3 сентября в 112 позвонил прохожий – сказал, что в подъезде жилого дома на улице Громова в Минске женщина головой застряла в лестничных перилах. Туда направили спасателей.

- Когда мы прибыли к месту вызова, выяснилось, что голова женщины застряла между металлическими прутьями лестничных перил, цитирует исполняющего обязанности начальника караула Валерия Хованского, который выезжал на место, пресс-служба МЧС. - В ходе осмотра стало понятно, что пострадавшая была в нетрезвом состоянии, но в сознании. Мы приняли решение разжать руками прутья. Я и исполняющий обязанности командира отделения Александр Супрунюк растягивали их в стороны, а в это время старший пожарный Александр Исайко придерживал голову пострадавшей. После того, как освободили женщину, вместе с водителем Виталием Авсиевичем мы передали ее находившейся с нами бригаде скорой медицинской помощи, — рассказывает Валерий Хованский.

Женщина была госпитализирована в больницу.

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