Конфликт в Мозыре закончился тремя смертями: погибли девушка, ее мать и виновник ссоры

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники районного и областного следствия, эксперты и милиция. Фото: СК Беларуси.

Трагедия произошла по месту жительства многодетной семьи в Мозырском районе. В квартире на 9 этаже находилась 39-летняя мать, ее 11-летний сын и старшая 21-летняя дочь. В гости к девушке приехал 26-летний знакомый из Речицкого района. По предварительной информации, между ними возникла ссора, в которую была вовлечена и мать девушки. Молодой человек набросился на хозяйку квартиры, причинив ей несовместимые с жизнью ножевые ранения. Вступившемуся за мать ребёнку также были причинены ранения. Сейчас он находится в больнице, сообщает Следственный комитет Беларуси.

Конфликт девушки и парня продолжился на лестничной площадке. Спустя время их тела обнаружили на козырьке подъезда. Парень в результате падения из окна скончался на месте. Девушка скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники районного и областного следствия, эксперты и милиция. Допрашиваются соседи, проводится осмотр квартиры. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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