Самолет с полутора миллионами доз вакцины летит из Китая в Беларусь. Вот сколько вакцин из этого – подарок от китайцев

Самолет с полутора миллионами доз вакцины летит из Китая в Беларусь. Фото: Минздрав Беларуси.

1,5 миллиона доз вакцины против COVID-19 вылетел из Пекина в Беларусь, сообщает Минздрав. В состав груза вошли 500 тысяч доз, которые китайская сторона предоставила Беларуси в качестве дружеской гуманитарной помощи, а также один миллион доз в рамках закупки. Вместе с вакциной передано более 500 тыс. шприцов.

Ранее Китай уже передал в адрес Беларуси 400 тыс. доз вакцины Vero Cell на безвозмездной основе.

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