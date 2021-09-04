После отравления в минской гимназии пять учеников до сих пор находятся в больнице. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В гимназии N3 Минска, где были зарегистрированы случаи кишечной инфекции у школьников, проведена заключительная дезинфекция, сообщил Минздрав. Специалисты провели дезинфекцию как помещений пищеблока, так и всех помещений учебного учреждения.

По предварительным результатам лабораторных исследований - патогенной микрофлоры в отобранных пищевых продуктах и смывах не обнаружено. Эпидемиологическое расследование продолжается.

В больнице находятся 5 учащихся гимназии. Им оказана вся необходимая медицинская помощь.

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