«Я домой, а ее – в Москву». Под Минском поймали сутенера, он вез в Россию белоруску, с которой познакомился в сети

Мужчина из России пытался вывезти белоруску в Москву для занятия проституцией. Фото: кадр из видео МВД.

Под Минском, около деревни Королев Стан, задержали россиянина. Мужчина ехал на своем авто, с ним была девушка, гражданка Беларуси. Как рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, мужчина пытался вывезти девушку в Москву для занятия проституцией.

Мужчина познакомился с девушкой в сети. Рассказал об условиях «работы» в Москве. Предполагалось, что она будет оказывать интимные услуги на съемной квартире и определенную часть заработка отдавать ему.

Когда сотрудники правоохранительных органов остановили машину, в которой сутенер вез белоруску, тот даже не смог вспомнить, как ее зовут.

-Как ее зовут? Даже не знаю, на сайте познакомились. Я еду домой, а ее в Москву, - говорит мужчина на фрагменте из оперативной видеосъемки.

Задержанному 34 года, он живет в Подмосковье. В России его уже привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления.

-В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.171 Уголовного кодекса Республики Беларусь, - рассказали в МВД. – Его проверяют на причастность к совершению аналогичных деяний.

За покушение на организацию и использование занятия проституцией, сопряженное с вывозом человека за пределы страны для занятия проституцией россиянину может грозить лишение свободы от пяти до десяти лет и штраф.

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