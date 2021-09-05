Министр образования Беларуси Игорь Карпенко: «Мы не чистилище, чтобы заниматься какими-то чистками»

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко ответил на вопрос о чистках в школах. Фото: zviazda.by.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси, выступил в программе телеканала Беларусь 1 «Вопрос номер 1». В частности, министр заявил, что в педагогических коллективах белорусских школ не проводятся «чистки».

Отвечая на вопрос журналистки телеканала, все ли педагоги вошли в новый образовательный процесс, произошла ли какая-то чистка, Игорь Карпенко сказал:

-Мы ж тут не чистилище, чтобы заниматься какими-то чистками, но учреждение государственное и политика государственная.

В то же время министр заявил о необходимости для каждого педагога сделать свой собственный выбор и напомнил о запретах на профессии для людей с определенными политическими взглядами, существующими в других странах.

-Я понимаю так, если мои какие-то воззрения не вяжутся с государственными подходами, надо быть честным в первую очередь перед самим собой. Я знаю ряд стран, например, Германия, где есть запрет на ряд профессий для людей с определенными политическими взглядами и так далее, - сказал он.

Игорь Карпенко напомнил о недопустимости превращения образовательного процесса в политическую агитацию.

-Не надо здесь ерничать, надо четко выполнять образовательный процесс. А если образовательный процесс превращается в политическую агитацию, еще хуже, если втягивают детей в противоправную деятельность, это совершенно недопустимо. Это однозначно, этот посыл я делаю для всех в очередной раз, - заявил министр образования.

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