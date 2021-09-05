На медных монетках не выживает. Ученые проверили, передается ли COVID-19 через деньги

У человека немного шансов заразиться ковидом через наличные деньги, считают исследователи. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Исследователи выяснили, насколько велик риск заразиться коронавирусной инфекцией через наличные деньги. Как проходил эксперимент, рассказывает Курсор.

Чтобы проверить, сколько частиц вируса может перейти с монет и купюр на кожу, группа ученых под руководством профессора Эйке Штайнманна и доктора Даниэля Тодта обрабатывали деньги растворами вируса разной концентрации. Исследователи наблюдали за деньгами несколько дней.

Самыми безопасными в этом плане оказались медные монеты: на них вирус перестал обнаруживаться всего через час. На монетах из нержавеющей стали частицы вируса находили даже через семь дней, на банкнотах номиналом 10 евро они полностью исчезали через три дня. Десятицентовая монета полностью очищалась от частиц вируса за шесть дней, монета в 1 евро – за два дня.

Исследователи сделали вывод, что в реальных условиях заразиться ковидом, расплачиваясь наличкой, невелик.

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