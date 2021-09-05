В Минске пропала 9-летняя девочка с сережками-крестиками

Этой девочке 9 лет, она ушла из дома 4 сентября. Где находится Валерия, неизвестно. Фото: ориентировка МВД.

В Минске ищут девятилетнюю девочку. По информации телеграм-канала Разыскивает милиция, девятилетняя Валерия Середа ушла из дома в неизвестном направлении 4 сентября.

Девочка выглядит на свой возраст – на девять лет, у нее темно-русые вьющиеся волосы длиной ниже плеч и голубые глаза. Рост Валерии – 155 см.

Когда девочка ушла из дома, она была одета в белую ветровку с капюшоном, на куртке есть синие продольные полосы. Также на девочке были серые спортивные брюки и розовые полукеды с белой подошвой. Валерию можно узнать по приметным сережкам в ушах. Серьги сделаны из разноцветного бисера и имеют форму креста.

Валерию Середа разыскивает Ленинский РУВД Минска. Всех, кому что-то известно о местонахождении ребенка, просят обращаться по телефонам 8 (017) 367-62-02, 8 (029) 558-35-55 или 102.

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