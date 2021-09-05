Не только православие. Министр образования Беларуси рассказал о факультативе по духовно-нравственному воспитанию

Министр образования Беларуси рассказал о факультативе по духовно-нравственному воспитанию. Фото: ЗОЛОТО Олег.

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко в эфире телеканала Беларусь-1 рассказал об особенностях нового факультативного курса по духовно-нравственному воспитанию, который ввели в белорусских школах. Министр подчеркнул, что курс не ориентирован исключительно на православие – он основывается прежде всего на христианских ценностях.

– Я тоже сейчас читаю: вот, школы превратят чуть ли не в богослужения, батюшки придут и так далее. Но батюшки и до этого приходили в школы, и ксендзы, и муфтий. Когда мы захоранивали пепел сожженных узников Тростенца и представители тогда пяти конфессий служили совместную службу, то ни у кого не возникало никаких вопросов. Почему сейчас начинают возникать вопросы, что мы разработали факультативный курс «Духовно-нравственное воспитание», и начали приписывать его исключительно к православию. Нет, он основан на христианских ценностях, а это шире, чем только православие, – цитирует министра агентство Минск-Новости.

Игорь Карпенко также напомнил, что основы духовно-нравственного воспитания будут преподавать факультативно, а это значит, что учащиеся вправе делать выбор в пользу того, посещать или не посещать занятия.

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