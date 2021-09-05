В Минске нашли девятилетнюю девочку, которая пропала 4 сентября, вот где она была

Девочку нашли, с ней все хорошо. Фото: ориентировка минской милиции.

Девятилетняя школьница из Минска Валерия Середа, которая ушла из дома 4 сентября и пропала, найдена. С девочкой все в порядке, пишет БЕЛТА со ссылкой на минскую милицию.

Оказалось, что девочка была в гостях у подруги. Она осталась в гостях ночевать, и не предупредила об этом родителей. Милиция нашла девочку в доме у подруги.

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