Финансовый эксперт рассказал о худших вариантах вложения денег

Эксперт рассказал, куда не стоит вкладывать деньги. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, куда не стоит вкладывать деньги, рассказал финансовый эксперт Артем Тузов. Как пишет РИА Новости, специалист не рекомендует вкладывать средства в финансовые пирамиды. Это самый худший вариант вложений, так как финансовая пирамида – заведомо убыточный, криминальный и мошеннический проект.

Как отметил финансист, инвестиция в финансовую пирамиду может стать просто болезненным опытом, но нередко люди сами превращают этот опыт в катастрофический, когда берут кредиты либо продают недвижимость, чтобы вложить средства в пирамиду.

Если инвестор избегает пирамид, это еще не значит, что он не столкнется с финансовыми потерями, отметил Тузов Эксперт рассказал, что опасно вкладывать все деньги в один проект, а также в несколько проектов с одинаковыми рисками. Очень рискованным делом назвал финансист выдачу прямых займов, так как гарантий возврата денег в таком случае нет. Инвестор может оказаться один на один с серьезными проблемами, возникающими в результате такого вложения.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пенсионерка развела знакомых на 40 тысяч рублей, а азартный игроман проиграл почти 700 тысяч: как мошенники разводили белорусов в августе – топ-5 случаев

Доверчивые белорусы продолжают отвечать на звонки мошенников в мессенджерах, оформляют кредиты ради спецопераций, покупают товары в рассрочки для знакомых и «инвестируют» в бизнес случайных людей. ПОДРОБНОСТИ.

В Беларуси изменены условия получения пенсий за особые заслуги. Вот кто может их лишиться

Изменения затронут экс-чиновников, некоторых многодетных матерей и спортсменов. ПОДРОБНОСТИ.

Крупнейший интернет-магазин в мире перестанет доставлять в Беларусь: вот причина

Мультибрендовый онлайн-магазин Asos перестал доставлять заказы в Беларусь. ПОДРОБНОСТИ.