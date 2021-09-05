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Общество5 сентября 2021 13:01

Считаем желуди и грибы. Вот как с 6 по 10 сентября по приметам узнать, какой будет осень и зима

Если будет много грибов и желудей, зиму ждем холодную и затяжную
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
Если 10 сентября на закате небо будет вот таким, то скоро наступит ненастье.

Если 10 сентября на закате небо будет вот таким, то скоро наступит ненастье.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

На какие приметы обратить внимание в ближайшие дни, чтобы предсказать, какой будет погода осенью и зимой, рассказал телеканал СТВ. С 6 по 10 сентября каждый день нам что-то предвещает, если верить народным приметам.

6 сентября обратите внимание, сыплется ли что-то с неба. Если идет дождь в этот день, то вся оставшаяся осень будет преимущественно сухой и теплой. А если 6 сентября дождя нет, то готовьте зоны – скоро зарядит. Будете в этот день проходить мимо дуба, взгляните, много ли на нем и под ним желудей. Если много, ничего хорошего – значит, зима будет суровой.

7 сентября сходите по грибы или посмотрите, что принесли из леса другие люди. Богатый урожай грибов, как и желудей в предыдущий день – к затяжной зиме. Если увидите, что перелетные птицы передумали лететь и сели на землю, погода будет ясной и теплой. Если же они присели отдохнуть не на землю, а на крыши домов, будет ненастье. Дождливая ночь на 7 сентября предвещает сухую осень – видимо, это тот самый дождь-предсказатель, который начался еще 6 сентября. Ну, или просто не успел предсказать сухую осень при свете дня.

8 сентября приметы нужно ловить ранним утром. Иней на деревьях – будет мороз, туман – будет тепло. Холодное утро в этот день предсказывает, что зима придет рано и будет холодной.

9 сентября старательно прислушиваемся, не прогремит ли гром. Если прогремит, то до зимы еще далеко. А если не прогремит, да еще и утром на траве увидите иней – скоро выпадет первый снег.

10 сентября смотрим на закат. Красное зарево предвещает скорое ненастье. Но если погода в этот день теплая и сухая, то зима придет поздно.

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