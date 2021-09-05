Считаем желуди и грибы. Вот как с 6 по 10 сентября по приметам узнать, какой будет осень и зима

Если 10 сентября на закате небо будет вот таким, то скоро наступит ненастье. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На какие приметы обратить внимание в ближайшие дни, чтобы предсказать, какой будет погода осенью и зимой, рассказал телеканал СТВ. С 6 по 10 сентября каждый день нам что-то предвещает, если верить народным приметам.

6 сентября обратите внимание, сыплется ли что-то с неба. Если идет дождь в этот день, то вся оставшаяся осень будет преимущественно сухой и теплой. А если 6 сентября дождя нет, то готовьте зоны – скоро зарядит. Будете в этот день проходить мимо дуба, взгляните, много ли на нем и под ним желудей. Если много, ничего хорошего – значит, зима будет суровой.

7 сентября сходите по грибы или посмотрите, что принесли из леса другие люди. Богатый урожай грибов, как и желудей в предыдущий день – к затяжной зиме. Если увидите, что перелетные птицы передумали лететь и сели на землю, погода будет ясной и теплой. Если же они присели отдохнуть не на землю, а на крыши домов, будет ненастье. Дождливая ночь на 7 сентября предвещает сухую осень – видимо, это тот самый дождь-предсказатель, который начался еще 6 сентября. Ну, или просто не успел предсказать сухую осень при свете дня.

8 сентября приметы нужно ловить ранним утром. Иней на деревьях – будет мороз, туман – будет тепло. Холодное утро в этот день предсказывает, что зима придет рано и будет холодной.

9 сентября старательно прислушиваемся, не прогремит ли гром. Если прогремит, то до зимы еще далеко. А если не прогремит, да еще и утром на траве увидите иней – скоро выпадет первый снег.

10 сентября смотрим на закат. Красное зарево предвещает скорое ненастье. Но если погода в этот день теплая и сухая, то зима придет поздно.

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