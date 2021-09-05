В Слониме 7 и 8 сентября зовут сниматься в роли евреев, вот что надо сделать, чтобы попасть в артисты

В Слониме ищут желающих сняться в кино в роли евреев. Фото: Газета Слонімская.

В Слониме ищут желающих сниматься в кино. Что для этого нужно, рассказывает Газета Слонімская.

Во-первых, нужно быть мужчиной. Во-вторых – совершеннолетним: для съемок набирают людей в возрасте 18-70 лет. В-третьих, сниматься в кино не возьмут людей с крашеными волосами, современными стрижками и татуировками на видимых частях тела. Сниматься слонимчане будут в ролях евреев 7 и 8 сентября. Съемки пройдут около деревни Волчуны Слонимского района.

Кандидаты на роли евреев нужны для участия в съемках картины “Праведник”. Это военно-историческая драма, которую снимает российский режиссер Сергей Урсуляк. Картина основана на реальных событиях времен Великой Отечественной. По сюжету, офицер Николай Киселев должен вывести из оккупированного фашистами белорусского села более 200 евреев.

С августа картина снимается на территории Беларуси, съемки пройдут также в России и Израиле. Предполагается, что премьера “Праведника” состоится в 2022 году.

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