Нашелся белорус, который 14 лет назад уехал на заработки в Москву и пропал

Пропавшего 14 лет назад белоруса освободили из рабства. Фото: ориентировка "Альтернативы".

Мужчина, который 14 лет назад уехал из Беларуси в Москву на заработки и пропал без вести, освобожден из рабства и скоро приедет домой. Об этом сообщил активист российского движения «Альтернатива» Max Vaganov в Твиттере.

Белоруса зовут Андрей Викторович Купреенко, ему 36 лет. По информации «Альтернативы», он уехал на заработки в Москву в августе 2007 года и с этого времени о его местонахождении ничего не было известно. По информации Max Vaganov, мужчина находился в рабстве на территории Дагестана, Чечни и Кабардино-Балкарии. Подробности спасения белоруса «Альтернатива» обещает сообщить позже, «Комсомолка» будет следить за обновлением информации.

Вот так выглядит сейчас 36-летний Андрей Купреенко. Фото: "Альтернатива".

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