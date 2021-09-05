Министр образования Беларуси назвал причины недобора 500 студентов в вузах страны

Министр образования Беларуси назвал три фактора, которые вызвали недобор порядка 500 студентов на бюджетных отделениях вузов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Информацию о недоборе порядка 500 человек в высшие учебные заведения Беларуси прокомментировал министр образования Игорь Карпенко в эфире телеканала Беларусь-1.

Министр назвал основные сферы, где наблюдается недобор.

-В основном это вузы аграрного профиля, некоторые специальности педагогического профиля, военные специальности, в том числе и в гражданских вузах, - рассказал министр.

Игорь Карпенко объясняет нехватку студентов на бюджетных местах тремя основными факторами. По его словам, это связано с тем, что уже второй год подряд количество выпускников 11 классов в Беларуси уменьшается. Кроме того, по сравнению со вступительной кампанией 2020 года, бюджетных мест в вузах стало больше. Третьим фактором, обусловившим недобор, Игорь Карпенко назвал увеличение квот для поступления граждан Беларуси в российские вузы.

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