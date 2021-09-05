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Общество5 сентября 2021 14:27

Министр образования Беларуси назвал причины недобора 500 студентов в вузах страны

Количество одиннадцатиклассников уменьшилось, а квоты для белорусов в российские вузы увеличились
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
Министр образования Беларуси назвал три фактора, которые вызвали недобор порядка 500 студентов на бюджетных отделениях вузов.

Министр образования Беларуси назвал три фактора, которые вызвали недобор порядка 500 студентов на бюджетных отделениях вузов.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Информацию о недоборе порядка 500 человек в высшие учебные заведения Беларуси прокомментировал министр образования Игорь Карпенко в эфире телеканала Беларусь-1.

Министр назвал основные сферы, где наблюдается недобор.

-В основном это вузы аграрного профиля, некоторые специальности педагогического профиля, военные специальности, в том числе и в гражданских вузах, - рассказал министр.

Игорь Карпенко объясняет нехватку студентов на бюджетных местах тремя основными факторами. По его словам, это связано с тем, что уже второй год подряд количество выпускников 11 классов в Беларуси уменьшается. Кроме того, по сравнению со вступительной кампанией 2020 года, бюджетных мест в вузах стало больше. Третьим фактором, обусловившим недобор, Игорь Карпенко назвал увеличение квот для поступления граждан Беларуси в российские вузы.

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