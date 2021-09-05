В Беларусь прилетел самолет из Пекина с 1,5 млн доз вакцины от COVID-19 – миллион доз белорусы купили, остальное – подарок

1,5 миллиона доз вакцины из Пекина прилетели в Беларусь. Фото: Минздрав.

Самолет из Пекина с грузом 1,5 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции на борту прибыл в Беларусь, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Один миллион доз вакцины были закуплены Беларусью, а 500 тыс. доз китайская сторона передала бесплатно, в качестве дружеской гуманитарной помощи.

-Доставка вакцины осуществляется в специальных контейнерах, позволяющих поддерживать необходимый температурный режим. Контейнеры обеспечены дата-логгерами, осуществляющими мониторинг температуры на всем пути следования. Это позволяет обеспечить соблюдение принципов холодовой цепи и гарантировать качество, эффективность и безопасность вакцины, - рассказал генеральный директор РУП "Белфармация" Сергей Литош.

Вакцина должна пройти контроль качества в аккредитованной лаборатории, а потом она поступит в организации здравоохранения.

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