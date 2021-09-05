Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 сентября 2021 года: 11 смертей, 1999 выздоровевших и 1963 новых случая за сутки

Пресс-служба Минздрава поделилась новой статистикой по COVID-19: 1999 выздоровевших и 11 смертей Фото: Иван Макеев

В Беларуси на 5 сентября выявили 1963 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в ежесуточном отчете по заболеваемости COVID-19 на воскресенье, 5 сентября.

Так стало известно, что за сутки коронавирус подтвердился еще у 1963 человек, что на 17 случаев больше, чем в предыдущие сутки, зато выписаны из учреждений здравоохранения 1999 пациентов.

Всего по стране было зарегистрировано 490 тысяч 926 человек с положительным тестом на COVID-19, при этом выздоровели 482 тысяч 993 пациента, у которых ранее был подтвержден этот диагноз.

Также в Минздраве сообщили статистику по летальным исходам от коронавируса.

- За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тысяч 837 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, - сообщили в пресс-службе. Если сравнивать с данными за 4 сентября, то получается, что за сутки умерли 11 человек.

В ведомстве еще рассказали, сколько новых тестов сделали пациентам за сутки: 20 тысяч 659. В целом по Беларуси в учреждениях здравоохранения взяли 7 миллионов 899 тысяч 806 тестов.

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