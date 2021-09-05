Ночью 6 сентября синоптики обещают заморозки: узнайте в каких регионах Беларуси температура будет ниже нуля

С началом сентября в Беларуси резко похолодало: в некоторых регионах не первые сутки прогнозируют заморозки Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В ночное время 6 сентября в некоторых регионах Беларуси стоит ожидать заморозков, рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контроля радиоактивного загрязнения и мониторинга окружающей среды Минприроды.

Согласно данным синоптиков, в ближайшие сутки будет преимущественно без осадков, прогнозируется переменная облачность.

В некоторых районах ночью и утром появится слабый туман. Ветер будет северо-западный: в ночные часы слабый, а днем – умеренный.

Метеорологи заявляют, что ночью температура будет от +1 до +6 градусов. На большей части территории Брестской области на почве могут быть заморозки до нуля и даже -3 градусов. Днем по стране станет значительно теплее: воздух прогреется до +12-18 градусов.

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