«Начинается внезапно, через 3-12 часов после употребления»: в начале сентября рассказали о 12 случаев отравления грибами

У отравившихся грибами наблюдаются характерные симптомы: резь в животе, слабость, головокружение. Фото - Олег Руковицын

На 2 сентября в Беларуси зарегистрировали 12 случаев отравления грибами, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В лидерах по отравлениям Брестская область, где выявили 6 случаев. В два раза меньше в белорусской столице. В Гомельской области зафиксировали 2 отравления, а в Гродненской – 1. Среди пострадавших от ядовитых грибов – 13 белорусов: из них двое детей в возрасте 4 и 7 лет. Согласно этой статистике, 50% случаев зарегистрировали еще в августе этого года.

Специалисты отмечают, что при отравлении грибами наблюдаются типичные симптомы: люди начинают внезапно чувствовать недомогание примерно через 3-12 часов после того, как съели лесные дары. Изначально режет в животе, может начинаться рвота, диарея, болит голова и не покидает слабость. Чуть позже к букету симптомов могут добавиться еще галлюцинации и судороги.

Причем, по информации центра, отравиться можно не только ядовитыми грибами, но и условно съедобными, если нарушить технологии приготовления. Съедобные грибы тоже могут причинить вред здоровью человека, если они долго полежат или, например, не полностью будут сварены.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

Читайте также:

Считаем желуди и грибы. Вот как с 6 по 10 сентября по приметам узнать, какой будет осень и зима (подробнее).

Ночью 6 сентября синоптики обещают заморозки: узнайте в каких регионах Беларуси температура будет ниже нуля (подробнее).