Итоги Паралимпиады: Беларусь занимает 27-е место в медальном зачете – это худший результат

Для белорусских спортсменов соревнования в Токио являются седьмой летней Паралимпиадой. На фото Игорь Бокий - noc.by

У национальной команды Беларуси на Паралимпиаде в Токио 27-место, пишет БЕЛТА. На прошлой Паралимпиаде в 2016 году, которая проходила в Рио-де-Жанейро, у нашей страны было 10 медалей и 19 место среди сборных по числу наград.

Всего в копилке белорусов на Паралимпиаде в Токио семь медалей: пять из них высшей пробы, по одной серебряной и бронзовой.

Выступали наши спортсмены в пяти видах спорта. Самым успешным стал Игорь Бокий – он завоевал пять золотых медалей. Пловец Егор Щелканов был награжден серебром, а бронза досталась легкоатлетке Елизавете Петренко, которая метала копье.

Первое место в медальном зачете заняли спортсмены из Китая, на втором месте оказалась сборная Великобритании, замыкают тройку лидеров США.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

Читайте также:

Звезда Паралимпиады пловец Игорь Бокий по призовым может стать миллионером (подробнее).

Ночью 6 сентября синоптики обещают заморозки: узнайте в каких регионах Беларуси температура будет ниже нуля (подробнее).