ГАИ в Минске начнет усиленно проверять такси с 6 сентября: к чему нужно быть готовым водителям

ГАИ проверит водителей известных столичных сервисов такси Фото: Павел МАРТИНЧИК

С 6 сентября в Минске ГАИ начнет проводить профилактические мероприятия под названием «Такси», сообщили в пресс-службе ведомства.

Цель проверки – снизить аварийность на дорогах и пресечь грубные нарушения. Сотрудники ГАИ будет контролировать, как водители, которые используют средства электросвязи и интернет (Bolt, Яндекс.Такси и Uber), соблюдают законы.

- Инспекторы проведут рейды с применением гласного, негласного и смешанного контроля, в том числе с представителями иных контролирующих органов, - заявили в пресс-службе.

Там также добавили, что семь месяцев 2021 года зарегистрировали уже больше 4 тысяч нарушений ПДД со стороны водителей известных сервисов Bolt, Яндекс.Такси и Uber. В 20 случаях за рулем были нетрезвые водители, 50 раз инспекторы ловили бесправников. По вине недобросовестных таксистов случилось 8 ДТП, были травмированы 2 человека.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

Читайте также:

В Слониме 7 и 8 сентября зовут сниматься в роли евреев, вот что надо сделать, чтобы попасть в артисты (подробнее).